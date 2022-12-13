Корнаухов не верит в переход Дивеева в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о возможном переходе защитника «армейцев» Игоря Дивеева в «Зенит».

«Мне не кажется возможным переход Дивеева в «Зенит». Причина проста: он – игрок ЦСКА, у него контракт с этим клубом, он сейчас восстанавливается от травмы», — цитирует Корнаухова Metaratings.

Эксперт считает, что сейчас Дивееву необходимо сосредоточиться на игре за ЦСКА, но он сам должен принимать решение о своем будущем.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.