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Корнаухов — о Фуксе: «Это футболист очень высокого уровня»

13 Декабря 2022 • 12:51 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о защитнике столичного клуба Бруно Фуксе. Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» может арендовать игрока на один с возможным правом выкупа за четыре миллиона евро.

«Я видел, как Фукс тренируется, когда он в форме. Это футболист очень высокого уровня. Но самый главный фактор для футбола — это здоровье. Что-то пошло, видимо, не так», — заявил Корнаухов Metaratings.

Эксперт отметил, что Фукс очень много времени проводит в лазарете, поэтому не может показать свои лучшие качества, но если он останется в ЦСКА, то еще сможет себя проявить.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел восемь матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Корнаухов Бруно Фукс
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