В ЦСКА высказались о трансфере Дивеева в «Зенит»

Представитель московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Игоря Дивеева в петербургский «Зенит».

«Обычный для таких ситуаций вброс. Клуб рассчитывает на Игоря. Ждем его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта», - говорится в сообщении Брейдо в социальных сетях.

23-летний центральный защитник выступает за «армейцев» с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Его трансферный ценник – шесть миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Дивеев провел десять матчей, забил гол и сделал ассист.