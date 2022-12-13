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«Крылья Советов» отказались возвращать Коваленко в «Сочи»

13 Декабря 2022 • 12:18 Комментировать

«Крылья Советов» отказались досрочно возвращать 19-летнего полузащитника Александра Коваленко в «Сочи», сообщает «РБ Спорт». Напомним, что в настоящий момент футболист выступает за самарскую команду на правах аренды.

По информации источника, сочинский клуб хотел вернуть своего футболиста бесплатно, однако, так как данная опция не была прописана в арендном соглашении, «Крылья Советов» отказались отдавать игрока. При этом отмечается, что Коваленко ещё может отправиться в «Сочи», при условии, что клубам удастся договориться.

В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Самары 20 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи Александр Коваленко Трансферы футбола - зима 2023
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