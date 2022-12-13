«Крылья Советов» отказались возвращать Коваленко в «Сочи»

«Крылья Советов» отказались досрочно возвращать 19-летнего полузащитника Александра Коваленко в «Сочи», сообщает «РБ Спорт». Напомним, что в настоящий момент футболист выступает за самарскую команду на правах аренды.

По информации источника, сочинский клуб хотел вернуть своего футболиста бесплатно, однако, так как данная опция не была прописана в арендном соглашении, «Крылья Советов» отказались отдавать игрока. При этом отмечается, что Коваленко ещё может отправиться в «Сочи», при условии, что клубам удастся договориться.

В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Самары 20 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.