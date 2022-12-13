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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван возможный новый клуб российского вратаря Хайкина

13 Декабря 2022 • 12:13 Комментировать

27-летний российский голкипер Никита Хайкин, который в конце декабря покинет норвежский «Будё-Глимт» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

Согласно данным One.co.il, заинтересованность в услугах вратаря проявляет «Маккаби» (Хайфа). Клуб готов бесплатно подписать игрока. Примечательно, что у Хайкина есть гражданство Израиля, он родился в Нетании.

В чемпионате Норвегии российский вратарь выступал с марта 2019 года. Его нынешний трансферный ценник – 1,5 миллиона евро.

Никита имеет опыт выступлений в Израиле – он поиграл за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа Никита Хайкин
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