Назван возможный новый клуб российского вратаря Хайкина

27-летний российский голкипер Никита Хайкин, который в конце декабря покинет норвежский «Будё-Глимт» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

Согласно данным One.co.il, заинтересованность в услугах вратаря проявляет «Маккаби» (Хайфа). Клуб готов бесплатно подписать игрока. Примечательно, что у Хайкина есть гражданство Израиля, он родился в Нетании.

В чемпионате Норвегии российский вратарь выступал с марта 2019 года. Его нынешний трансферный ценник – 1,5 миллиона евро.

Никита имеет опыт выступлений в Израиле – он поиграл за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).