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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Синеоков покинул тренерский штаб «Факела»

13 Декабря 2022 • 12:07 Комментировать

Константин Синеоков, ассистент главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова, покинул команду. Официальный телеграм-канал воронежского клуба сообщил, что трудовое соглашение специалиста с командой расторгнуто по обоюдному согласию сторон.  

«Желаем Константину Николаевичу удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

После 17 туров воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв, возобновление чемпионата запланировано на начало марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Константин Синеоков
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