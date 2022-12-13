Синеоков покинул тренерский штаб «Факела»

Константин Синеоков, ассистент главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова, покинул команду. Официальный телеграм-канал воронежского клуба сообщил, что трудовое соглашение специалиста с командой расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Желаем Константину Николаевичу удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
После 17 туров воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв, возобновление чемпионата запланировано на начало марта 2023 года.
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