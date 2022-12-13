Глушаков не покинет «Химки» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков останется в подмосковном клубе как минимум до конца текущего сезона. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 35-летний хавбек провёл беседу с главным тренером команды Спартаком Гогниевым, в ходе которой стороны договорились о продолжении сотрудничества.

Действующий контракт Глушакова с «Химками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Цвета «Химок» Глушаков защищает с 2020 года.