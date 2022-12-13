В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Дивееву

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе петербургского клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

Ранее Metaratings сообщал, что в случае, если 23-летний футболист и московский клуб так и не смогут договориться о продлении контракта, «Зенит» будет готов сделать предложение о трансфере.

«Зенит» хочет подписать Дивеева? Слухи не комментируем», — приводит слова Медведева Sport24.

Действующее соглашение защитника с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.