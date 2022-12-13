Агент высказался о возможном переходе Дивеева в «Зенит»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны действующего чемпиона России «Зенита».

«Об интересе «Зенита» мне пока неизвестно. Переговоры по Дивееву с «Зенитом» были ещё до перехода Игоря в ЦСКА», — цитирует Ерёмина Metaratings.

Напомним, что Дивеев является воспитанником «Уфы», из которой он и перешёл в ЦСКА летом 2019 года. Действующий контракт 23-летнего защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев из-за травмы успел провести всего 12 матчей, отметившись в них одним забитым мячом и одной голевой передачей.