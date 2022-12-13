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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном переходе Дивеева в «Зенит»

13 Декабря 2022 • 10:50 Комментировать

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны действующего чемпиона России «Зенита».

«Об интересе «Зенита» мне пока неизвестно. Переговоры по Дивееву с «Зенитом» были ещё до перехода Игоря в ЦСКА», — цитирует Ерёмина Metaratings.

Напомним, что Дивеев является воспитанником «Уфы», из которой он и перешёл в ЦСКА летом 2019 года. Действующий контракт 23-летнего защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев из-за травмы успел провести всего 12 матчей, отметившись в них одним забитым мячом и одной голевой передачей. 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Дивеев
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