Названа трансферная цель «Спартака»

Защитник сборной Чили Пауло Диас, права на которого принадлежат аргентинскому «Ривер Плейт», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Согласно информации журналистов Minuto Deportes, заинтересованность в услугах 28-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».

В ближайшее время «красные» отправят аргентинской стороне предложение по трансферу игрока. Рыночная стоимость южноамериканца оценивается в 5,5 миллиона евро.

На счету Диаса 100 поединков в составе «Ривер Плейт». Ранее он выступал за «Коло Коло», «Сан-Лоренцо» и «Аль-Ахли». За национальную команду Чили защитник провел 39 матчей.