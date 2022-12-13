«Зенит» следит за Дивеевым

«Зенит» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, сообщает Metaratings.

По информации источника, пока 23-летнему футболисту не удаётся договориться с «армейцами» о продлении действующего соглашения, рассчитанного до лета 2024 года. Клуб из Санкт-Петербурга пристально следит за ситуацией вокруг футболиста и в случае, если сторонам так и не удастся прийти к соглашению, «Зенит» будет готов сделать ЦСКА предложение о трансфере. Напомним, что рыночная стоимость Дивеева сейчас оценивается в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-синих» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.