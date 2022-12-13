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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коваленко считает, что Пиняев способен играть в Европе лучше Хвичи

13 Декабря 2022 • 10:10 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, в настоящий момент выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, оценил шансы своего одноклубника Сергея Пиняева заиграть в Европе.

По мнению Коваленко, 18-летний нападающий в будущем способен стать лидером любого из топ-клубов Европы. Полузащитник считает, что Пиняев может превзойти достижения экс-игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии, который в настоящий момент является одним из лучших футболистов итальянского «Наполи».

«Пиняев работает двумя ногами, резкий, быстрый. Если защитник остаётся с ним один в один — это без шансов. Посмотрите на Хвичу — сколько он забивает и отдаёт! Думаю, Серёга способен и на большее», — приводит слова Коваленко «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Пиняева с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне молодой нападающий провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев Хвича Кварацхелия Александр Коваленко
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