«Фламенго» договорился о выкупе Айртона за 7 миллионов евро

«Фламенго» пришёл к соглашению со «Спартаком» по выкупу 25-летнего защитника Айртона, сообщает Globo.

По информации источника, сумма трансфера составит 7 миллионов евро. А сам футболист подпишет с «Фламенго» четырёхлетнее соглашение.

Напомним, Айртон стал игроком «Фламенго» в конце марта нынешнего года, перейдя из «Спартака» на правах аренды. В составе бразильской команды защитник успел провести 41 матч, забив два мяча и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

После 17 туров РПЛ «Спартак» расположился на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.