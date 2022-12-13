Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фламенго» договорился о выкупе Айртона за 7 миллионов евро

13 Декабря 2022 • 09:25 Комментировать

«Фламенго» пришёл к соглашению со «Спартаком» по выкупу 25-летнего защитника Айртона, сообщает Globo.

По информации источника, сумма трансфера составит 7 миллионов евро. А сам футболист подпишет с «Фламенго» четырёхлетнее соглашение.

Напомним, Айртон стал игроком «Фламенго» в конце марта нынешнего года, перейдя из «Спартака» на правах аренды. В составе бразильской команды защитник успел провести 41 матч, забив два мяча и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

После 17 туров РПЛ «Спартак» расположился на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Айртон Лукас Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
09:25 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» договорился о выкупе Айртона за 7 миллионов евро
09:12 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» интересен Панченко
07:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов: «История Месси - киношная»
05:18 · Россия. Премьер-лига
Казахстанский журналист назвал Эшуорта «проходимцем»
04:57 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий не готов возглавить клуб Медиалиги
12 Декабря
22:45 · Россия. Первая лига
Кавазашвили высказался о возможном назначении Карреры в «Рубин»
22:27 · Россия. Первая лига
Гурцкая: «До следующего лета нельзя говорить о том, что Каррера уедет из Италии»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что Круговой не должен уходить в аренду
21:50 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что «Крылья Советов» пытаются поднять цену на Пиняева
21:45 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался об уровне российского футбола
21:23 · Россия. Премьер-лига
Абаев: С удовольствием поиграл бы ещё на профессиональном уровне
20:57 · Россия. Премьер-лига
Комбаров признался, что не удивлён желанием Промеса получить паспорт РФ
20:41 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Неудивительно, что «Спартак» пытается заполучить Пиняева»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​Бердыев хочет вернуть Коваленко в «Сочи» уже зимой
20:20 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о словах Салиховой: «Я даже знаю, как оно было спродюсировано»
Все новости
Рекомендуем