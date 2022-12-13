«Торпедо» интересен Панченко

«Торпедо» проявляет интерес к нападающему тульского «Арсенала» Кириллу Панченко, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб намерен усилить атакующую линию команды и рассматривает на эту позицию различных кандидатов, в том числе и Панченко. Однако «Арсенал» не намерен зимой отпускать 33-летнего форварда.

Действующий контракт Панченко с «Арсеналом» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока ЦСКА и «Динамо» в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Арсенала» 19 матчей, забив в них восемь голов и отдав шесть результативных передач.