Слуцкий не готов возглавить клуб Медиалиги

Бывший наставник российской сборной Леонид Слуцкий, до недавнего времени работавший с казанским «Рубином», дал понять, что он не готов возглавить клуб из Медиалиги. Идею проведения подобного чемпионата Слуцкий находит вполне интересной, назвав ее «прикольной», но попробовать себя там пока что не спешит.

- Тренеры глубоко вовлечены во все процессы, которые у вас происходят в медийной лиге. Это прикольная история, но, надеюсь, нет, — поделился Слуцкий на ютуб-канале Chepa.

Напомним, что Слуцкий расстался с казанским «Рубином» примерно месяц назад, в ноябре. С тех пор он остается без работы.