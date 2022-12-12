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Орлов считает, что Круговой не должен уходить в аренду

12 Декабря 2022 • 22:20 Комментировать

Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на слухи о возможном уходе Данила Кругового из петербургского «Зенита».

«Уходить или нет — его личное дело. Но что даст ему эта аренда? Лучше находиться в команде, в которой ты можешь чему-то научиться. Рядом с тобой тренируются Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос. Посмотри, как они работают с мячом. Не надо их копировать — бери лучшее», — цитирует слова знаменитого в прошлом комментатора издание Sport24.

По его мнению, левый защитник получает достаточно игровой практики, однако его выступление не отличается надёжностью. Именно тренировки со звёздными легионерами, по словам эксперта, помогут молодому футболисту.

Напомним, что Круговой является воспитанником петербургского футбола, проведя в текущей кампании 15 игр в футболке «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Данил Круговой
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