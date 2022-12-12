Червиченко считает, что «Крылья Советов» пытаются поднять цену на Пиняева

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об отказе «Крыльев Советов» продавать нападающего Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Отказ «Крыльев» продавать Пиняева и еще двух игроков — это режим бодания, чтобы поднять цену; понимание, что есть кого прилично расчехлить», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер считает, что Пиняев является талантливым футболистом, если он перейдет в хорошую команду, то обязательно будет прогрессировать.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, забил четыре гола и сделал три ассиста.