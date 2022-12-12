Юран высказался об уровне российского футбола

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уровне российского футбола.

«Сложно сказать, что уровень российского футбола упал. Да, иностранцы уехали. Уровень можно сравнивать только тогда, когда наши клубы участвуют в еврокубках», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в Российской премьер-лиге есть ряд команд, которые ведут борьбу за золотые медали, к ним можно отнести «Зенит», «Спартак» и «Динамо». При этом тренер заявил, что если оценивать матчи сборной России, то уровень российского футбола упал.

После 17 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» (42 очка), на втором месте идет «Спартак» (36), третий — «Ростов» (35).