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Абаев: С удовольствием поиграл бы ещё на профессиональном уровне

12 Декабря 2022 • 21:23 Комментировать

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев ответил на вопрос о своём будущем. Отметим, что 41-летний голкипер является свободным агентом. В последнее время Абаев выступал за медийным клуб GOATS.

«Хотел бы еще поиграть на профессиональном уровне? Вы знаете, с удовольствием. Поэтому и принял участие в Медиалиге и тренируюсь постоянно. Но в моем возрасте тяжело ждать хорошего предложения», — приводит слова Абаева «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что получил тренерскую лицензию категории В, а скоро будет осваивать лицензию тренера вратарей и в будущем готов работать именно в этом направлении.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Абаев
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