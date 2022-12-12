Абаев: С удовольствием поиграл бы ещё на профессиональном уровне

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев ответил на вопрос о своём будущем. Отметим, что 41-летний голкипер является свободным агентом. В последнее время Абаев выступал за медийным клуб GOATS.

«Хотел бы еще поиграть на профессиональном уровне? Вы знаете, с удовольствием. Поэтому и принял участие в Медиалиге и тренируюсь постоянно. Но в моем возрасте тяжело ждать хорошего предложения», — приводит слова Абаева «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что получил тренерскую лицензию категории В, а скоро будет осваивать лицензию тренера вратарей и в будущем готов работать именно в этом направлении.