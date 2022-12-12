Комбаров признался, что не удивлён желанием Промеса получить паспорт РФ

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров поделился мнением о том, что нападающий «Спартака» Куинси Промес планирует получить российское гражданство.

«Промес, по-моему, с 2014 года в России. Он уже хорошо адаптировался. Почему нет? Глушаков сказал, что он был в бане и самогон пробовал? Это шуточная форма, конечно», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс». Специалист добавил, что не удивлен желанием Промеса получить российский паспорт.

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.