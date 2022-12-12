Камоцци: «Неудивительно, что «Спартак» пытается заполучить Пиняева»

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в стан «красно-белых».

«Неудивительно, что «Спартак» пытается заполучить Пиняева. Сергей — очень ценный актив, который мог оказаться в команде еще год назад», — цитирует слова итальянского функционера издание «РБ Спорт». По мнению Камоцци, у молодого форварда «Крыльев Советов» есть всё для игры за московский клуб.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном переходе Пиняева в «Спартак». Потенциальная сделка оценивается в пять миллионов евро.