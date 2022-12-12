​Бердыев хочет вернуть Коваленко в «Сочи» уже зимой

Новоиспечённый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев сообщил руководителям клуба о своём желании уже зимой видеть в составе команды Александра Коваленко. Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Александр Коваленко в настоящий момент выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. «Сочи» не имеет опции по досрочному прекращению аренды, поэтому самарцы могут сохранить футболиста до конца сезона.

19-летний Александр Коваленко в сезоне 2022/2023 провёл 20 матчей в рамках чемпионата и Фонбет Кубка России. В них полузащитник записал на свой счёт два гола.