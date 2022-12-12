Глушаков — о словах Салиховой: «Я даже знаю, как оно было спродюсировано»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая заявила, что его травля в 2019 году была срежиссирована.

«Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано. Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что он единственный игрок «Спартака», которого не поздравляют с днем рождения.

Напомним, 35-летний хавбек защищал цвета столичного клуба с 2013 по 2019 год. За это время Глушаков стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.