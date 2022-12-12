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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент ответил на вопрос о будущем Мантуана

12 Декабря 2022 • 19:59 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с полузащитником Густаво Мантуаном, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Напомним, что Густаво Мантуан выступает за питерский «Зенит» в аренде. Права на 21-летнего бразильца принадлежат «Коринтиансу».

«На данный момент мы не ведём переговоры по выкупу Густаво. Ещё ничего не решено», - высказался Луис, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Агент отметил, что он не знает, может ли состояться обмен Густаво Мантуана на Юри Алберто. По словам Гарсии, в этом вопросе всё будет зависеть от клубов.

«Зенит» после первой части чемпионата России лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Густаво Мантуан
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