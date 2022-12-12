Салихова сообщила, что критика в адрес Глушакова в «Спартаке» была «срежиссирована»

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о критике в адрес Дениса Глушакова, когда он выступал за «красно-белых».

«Топили» ли Глушакова в 2019 году, когда он был в «Спартаке»? Я не в теме. Но травля была срежиссирована», — заявила Салихова «РБ Спорту».

Напомним, 35-летний хавбек защищал цвета столичного клуба с 2013 по 2019 год. В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за «Химки», в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.