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Салихова не верит, что Пиняев может перейти в «Спартак»

12 Декабря 2022 • 18:12 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

«Не верю в возможность этого трансфера. Паша [Андреев - агент] мне бы продал, а сейчас у него новый проект. Пиняев может перейти в «Локомотив»? Не комментирую чужие трансферы», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» сделали официальное предложение самарскому клубу по трансферу Пиняева и двух других игроков.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Крылья Советов Павел Андреев Сергей Пиняев Зарема Салихова
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