Мостовой: «Верю, что Каррера может возглавить «Рубин», он лучше Слуцкого»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина».

Напомним, что после ухода 51-летнего Леонида Слуцкого казанский клуб находится в поисках нового специалиста. Ранее сообщалось, что «Рубин» также рассматривает на эту должность экс-главного тренера «Пари НН» Александра Кержакова.

По мнению Мостового, хоть Каррера и превосходит Слуцкого в тренерском мастерстве, далеко не факт, что итальянец сумеет вернуть казанцев в РПЛ.

«Я верю в то, что Каррера может возглавить «Рубин». Каррера однозначно лучше Леонида Викторовича. Другое дело, что, когда Массимо ушёл из «Спартака», он больше особо нигде не задержался», — приводит слова Мостового Metaratings.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.