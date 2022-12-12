Кавазашвили высказался о возможной конкуренции Пиняева с Промесом в «Спартаке»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «красно-белых».

«Со времен СССР «Спартак» всегда брал лучших футболистов. Клубу было все равно, сколько игроку лет. Если «красно-белые» пригласят Пиняева, значит, они в нем видят потенциал», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если Куинси Промес продолжит так играть, то Пиняеву в «Спартаке» найдут другую позицию, ведь если игрок обладает талантом, то он везде сможет приносить пользу команде.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет три голевые передачи.