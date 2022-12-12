В «Оренбурге» высказались на тему возможного ухода Сычевого зимой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе нападающего Владимира Сычевого в зимнее трансферное окно.

По словам Андреева, сейчас клуб не рассматривает вариант с продажей 26-летнего форварда.

«У меня нет таких ощущений. Владимир настроен остаться до конца сезона с нами», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент Сычевой возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, имея в своём активе 14 забитых мячей в 15 проведённых матчах. Действующий контракт нападающего с «Оренбургом» рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.