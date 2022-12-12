Парфёнов считает, что уровень РПЛ упал

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился мнением об уровне российского футбола.

«Определить уровень можно с помощью еврокубковых матчей. В последних трех сезонах наши команды выступали там не так, как хотелось бы. Поэтому, можно сказать, что уровень российского футбола упал», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что из-за отстранения от международных матчей в командах будет меньше легионеров, поэтому у российских игроков будет больше практики, но каждому футболисту необходимо развиваться и делать следующий шаг в карьере.

Напомним, что в текущем сезоне российские клубы не участвуют в еврокубковых турнирах из-за отстранения.