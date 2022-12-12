Агент Фукса высказался о возможном трансфере защитника ЦСКА в «Атлетико Минейро»

Матеус Ассаф, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Атлетико Минейро».
«Не хочу показаться грубым, но я ничего не могу прокомментировать на сей счет. Если будет трансфер, тогда можете звонить», — цитирует агента «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что бразильский клуб может арендовать 23-летнего игрока с возможностью выкупа за 4,7 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Фукс принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение защитника со столичным клубом рассчитано до конца июня 2025 года.
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