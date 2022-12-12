Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Яндаша в ЦСКА

Эркан Афаджан, агент полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«Это фейк. Клуб не хочет продавать Яндаша», — приводит слова агента Sport24.

Действующий контракт турецкого хавбека с «Фенербахче» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Яндаш провёл в составе своей команды восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.