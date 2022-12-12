Агент: «Каймаков останется в «Торпедо» на вторую часть сезона»

Стипе Лапич, агент полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, сообщил, что его клиент не покинет московский клуб в зимнее трансферное окно.

По словам Лапича, главный тренер «автозаводцев» Андрей Талалаев провёл беседу со своим подопечным, в ходе которой сообщил 24-летнему футболисту, что он на него рассчитывает.

«Предложений по Михаилу сейчас нет, он точно остаётся в «Торпедо» на вторую часть сезона. Всё нормально, тренер общался с Каймаковым», — цитирует Лапича «РБ Спорт».

Напомним, что Каймаков перешёл в «Торпедо» в начале сентября нынешнего года из хорватского клуба «Славен Белупо» на правах аренды. В текущем сезоне молдавский хавбек провёл в составе «автозаводцев» 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.