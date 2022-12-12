​Пиняева можно купить за 235 миллионов рублей

В СМИ появилась новая информация о полузащитнике Сергее Пиняеве. По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», в контракте 18-летнего полузащитника прописана опция выкупа за 235 миллионов рублей, а не за 300, как сообщалось ранее.

Отмечается, что «Локомотив» действительно делал запрос по Сергею Пиняеву, но это было не предложение, а скорее вопрос, готовы ли «Крылья Советов» продать футболиста.

Напомним, что «Локомотив» первую часть чемпионата провалил – команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице. Очевидно, что «железнодорожники» хотят усилить свой состав в зимнее трансферное окно.