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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Каррере будет тяжело вывести «Рубин» в РПЛ»

12 Декабря 2022 • 16:45 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о том, что известный итальянский тренер Массимо Каррера, ранее возглавлявший «красно-белых», может принять казанский «Рубин». Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

Камоцци не смог однозначно ответить на вопрос, возможно ли такое назначение. Однако отметил, что если оно случится, Каррере будет непросто вывести «Рубин» в РПЛ.

«Если Каррера станет главным тренером казанской команды, то ему будет тяжело вывести «Рубин» обратно в РПЛ, но эта задача не невозможная», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, что Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского наставника «красно-белые» выиграли чемпионат России.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Массимо Каррера Франко Камоцци
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