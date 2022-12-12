Агент Сафонов: «Пиняев может сменить команду»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающий «Крыльев Советов» может сменить команду в предстоящее трансферное окно.

«В прессе писали, что многие футболисты «Крыльев Советов» довольно востребованы, они могут поменять клубную прописку теоретически. Не исключаю, что и Пиняев может сменить команду», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передачи.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после 17 туров.