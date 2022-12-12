Селекционную службу «Спартака» может возглавить экс-игрок сборной Казахстана

Главой селекционной службы «Спартака» может стать бывший футболист национальной сборной Казахстана Евгений Постников. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

По данным источника, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в настоящий момент ищет специалиста на эту должность. Постников является одним из кандидатов. Эшуорт знает казахстанца по работе в «Вентспилсе» и «Астане».

Евгений Постников завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале прошлого года.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.