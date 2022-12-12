Агент Сафонов — о возможном уходе Фукса из ЦСКА: Отряд не заметит потери бойца

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход защитника ЦСКА Бруно Фукса.

«ЦСКА уже начал проявлять активность, ведь клуб уже отпустил Фернандеса в Бразилию, а также, вероятно, и Бруну Фукса. Что касается Фукса, то «армейцы», наверное, перекрестились, когда договорились об этом переходе», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Агент отметил, что бразилец больше лечился, чем играл в столичном клубе, поэтому для ЦСКА уход этого футболиста не станет потерей.

В текущем сезоне 23-летний Фукс принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.