Агент: «Бальде хочет помочь «Спартаку» завоевать трофеи»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о желании футболиста помочь команде.

«Все это время Кейта усердно тренировался и держал себя в отличной форме. Он с нетерпением ждет начала зимних сборов и очень хочет помочь «Спартаку» завоевать трофеи», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

По мнению агента, Бальде сможет показать все свои самые лучшие качества и усилить «Спартак» в весенней части сезона.

Напомним, сенегальский игрок перебрался в столичный клуб минувшим летом, но был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во времена своего выступления за «Кальяри».