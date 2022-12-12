«Крылья Советов» не смогут отказать «Локомотиву» в покупке Пиняева, Глушенкова и Ежова, если московский клуб заплатит нужную сумму

Стало известно, при каком условии «Локомотив» сможет подписать трёх игроков «Крыльев Советов» — Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что самарский клуб отказал «железнодорожникам» в переходе этих футболистов.

По информации «РБ Спорт», сумма выкупа Пиняева составляет 300 миллионов рублей, Глушенкова — 200 миллионов, а Ежов обойдётся потенциальным покупателям в 120 миллионов. Если бы «Локомотив» предложил «Крыльям Советов» эти деньги, то самарцы никак не смогли бы ответить отказом. Поэтому, скорее всего, речь шла либо о меньшей сумме, либо об аренде.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.