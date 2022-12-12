Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адамов останется в «Зените» как минимум до конца сезона

12 Декабря 2022 • 15:46 Комментировать

Защитник «Зенита» Арсен Адамов не покинет «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, 23-летний футболист намерен остаться в «Зените» как минимум до конца текущего сезона и бороться за место в основном составе команды.

Действующий контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. За «Зенит» Адамов выступает с января нынешнего года, ранее он защищал цвета екатеринбургского «Урала» и грозненского «Ахмата».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсен Адамов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Декабря
17:12 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Яндаша в ЦСКА
17:00 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Каймаков останется в «Торпедо» на вторую часть сезона»
16:53 · Россия. Премьер-лига
​Пиняева можно купить за 235 миллионов рублей
16:45 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Каррере будет тяжело вывести «Рубин» в РПЛ»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Пиняев может сменить команду»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Селекционную службу «Спартака» может возглавить экс-игрок сборной Казахстана
16:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о возможном уходе Фукса из ЦСКА: Отряд не заметит потери бойца
16:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чернышов считает, что игроки сборной Марокко будут готовы поехать в РПЛ после чемпионата мира
16:08 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде хочет помочь «Спартаку» завоевать трофеи»
16:03 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» не смогут отказать «Локомотиву» в покупке Пиняева, Глушенкова и Ежова, если московский клуб заплатит нужную сумму
15:55 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Уход Фукса — это не потеря для ЦСКА»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Адамов останется в «Зените» как минимум до конца сезона
15:33 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о Фуксе: «От таких футболистов нужно избавляться»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Важно, чтобы Пиняев сделал правильный выбор»
15:04 · Россия. Премьер-лига
В «Велесе» высказались о возможном переходе Бокоева в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем