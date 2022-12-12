Адамов останется в «Зените» как минимум до конца сезона

Защитник «Зенита» Арсен Адамов не покинет «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, 23-летний футболист намерен остаться в «Зените» как минимум до конца текущего сезона и бороться за место в основном составе команды.

Действующий контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. За «Зенит» Адамов выступает с января нынешнего года, ранее он защищал цвета екатеринбургского «Урала» и грозненского «Ахмата».