Масалитин — о Фуксе: «От таких футболистов нужно избавляться»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о том, что защитник «армейцев» Бруно Фукс может продолжить карьеру в Бразилии. Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может перейти в «Атлетико Минейро» на правах аренды с правом последующего выкупа за 4 миллиона евро без учёта различных бонусов.

По мнению Масалитина, бразилец так и не сумел проявить себя в России из-за частых травм, поэтому его уход не станет серьёзной потерей для команды.

«Можно отдать его в аренду и посмотреть, как он себя проявит. Фукс помог бы ЦСКА, если бы играл, но он постоянно болеет. От таких футболистов нужно избавляться», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Напомним, Фукс перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. В общей сложности за «армейцев» защитник провёл 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.