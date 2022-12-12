Газзаев: «Важно, чтобы Пиняев сделал правильный выбор»

Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о будущем нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Его следующий шаг — это его дальнейшая перспектива. Очень важно, чтобы он сделал правильный выбор. Сергей должен сделать выбор, который положительно повлияет на его перспективу и прогресс», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

По мнению специалиста, на данный момент Пиняев является одним из самых талантливых российских игроков, у него есть все, чтобы стать отличным футболистом.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.