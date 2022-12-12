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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Велесе» высказались о возможном переходе Бокоева в ЦСКА

12 Декабря 2022 • 15:04 Комментировать

Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал возможный переход защитника Марата Бокоева в ЦСКА.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний футболист отправится на просмотр в стан «армейцев». Отмечалось, что игрок рассматривается на место Бруно Фукса, который может покинуть ЦСКА в предстоящее трансферное окно.

«Информация о том, что Марат Бокоев отправится на сборы с ЦСКА, не соответствует действительности. Он никуда не отправляется. Может, конечно, но пока нет», — приводит слова Бокоева «Чемпионат».

В текущем сезоне игрок принял участие в 18 матчах Первой лиги и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Велес Евгений Шиленков Марат Бокоев
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