В «Велесе» высказались о возможном переходе Бокоева в ЦСКА

Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал возможный переход защитника Марата Бокоева в ЦСКА.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний футболист отправится на просмотр в стан «армейцев». Отмечалось, что игрок рассматривается на место Бруно Фукса, который может покинуть ЦСКА в предстоящее трансферное окно.

«Информация о том, что Марат Бокоев отправится на сборы с ЦСКА, не соответствует действительности. Он никуда не отправляется. Может, конечно, но пока нет», — приводит слова Бокоева «Чемпионат».

В текущем сезоне игрок принял участие в 18 матчах Первой лиги и не отметился результативными действиями.