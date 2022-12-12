Каррера может возглавить «Рубин»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить казанский «Рубин», который в настоящий момент выступает в Первой лиге. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ещё недавно в качестве главного кандидата на эту должность «Рубин» рассматривал экс-наставника «Сочи» Вадима Гаранина. Однако после перемен в руководстве клуба, у казанцев появились и другие варианты, среди которых, помимо Карреры, присутствует и бывший рулевой «Пари НН» Александр Кержаков.

Напомним, в ноябре «Рубин» покинул 51-летний специалист Леонид Слуцкий, проработавший с командой почти три года. В настоящий момент обязанности главного тренера казанцев исполняет Юрий Уткульбаев.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.