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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» принял решение по Круговому эксклюзив

12 Декабря 2022 • 14:52 Комментировать

В последние недели пресса связывала защитника «Зенита» Данила Кругового с разными клубами Премьер-лиги России. Впрочем, питерский клуб принял решение сохранить 24-летнего футболиста в команде как минимум до конца нынешнего сезона. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне 2022/2023 Данил Круговой принял участие в 15 матчах «Зенита». При этом только в четырёх случаях 24-летний футболист появлялся на футбольном поле с первых минут. Все эти попадания в старт приходятся на матчи Фонбет Кубка России.

Добавим, что «Зенит» после первой части чемпионата России располагается на вершине турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой
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