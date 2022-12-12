Два клуба РПЛ проявляют интерес к Подстрелову

Нападающий солигорского «Шахтёра» Дмитрий Подстрелов может продолжить карьеру в России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы сразу два клуба из второй восьмёрки РПЛ. Отмечается, что в гонке за Подстрелова также участвует израильский клуб, название которого не разглашается.

Действующий контракт белорусского вингера с «Шахтёром» рассчитан до конца декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Белоруссии в 450 тысяч евро.

В общей сложности за свою нынешнюю команду Подстрелов успел провести 103 матча, забив в них 16 голов и отдав восемь результативных передач.