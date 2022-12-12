Булыкин высказался о трансфере Пиняева в «Локомотив»

Экс-форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о потенциальном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

«Станет ли Пиняев усилением? Нужно посмотреть его в деле. Много футболистов, которые приходили и должны были усилить, делали провальные сезоны. Здесь никто не угадает», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 18-летний хавбек провел 11 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей по итогам 17 туров.