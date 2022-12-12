Пятибратов: «С Роналду и Дзюбой «Факел» стал бы самым популярным клубом в мире»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о возможности приглашения в команду из Воронежа экс-капитана сборной России Артёма Дзюбу и португальского нападающего Криштиану Роналду. Отметим, что оба футболиста сейчас находятся без клубов.

Специалист признался, что был бы не против видеть 34-летнего Дзюбу в составе своей команды, как и Роналду. Пятибратов подчеркнул, что приход таких звёзд сразу добавит «Факелу» популярности.

«В нашей жизни нет ничего нереального. Имея в составе и Дзюбу, и Роналду мы бы стали самым популярным клубом в мире», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, в начале ноября Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», успев провести в составе этой команды всего пять матчей после перехода из «Зенита» минувшим летом. Что касается Роналду, то уже ближе к концу того же месяца от его услуг отказался английский «Манчестер Юнайтед».