Агент прокомментировал новость о том, что Круговой отказал «Локомотиву» в аренде

Кирилл Ливанов, агент защитника «Зенита» Данила Кругового, прокомментировал информацию о том, что его клиент отказался от перехода в «Локомотив» на правах аренды. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Данил отказался от перехода в «Локомотив»? Не видим смысла комментировать слухи», — цитирует Ливанова Sport24.

Напомним, Круговой перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Уфы» за 2 миллиона евро. Действующий контракт игрока сборной России с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2024 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Кругового в 2,8 миллиона.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 15 матчей, отметившись одной голевой передачей.